Азербайджан и Турция обсудили вопросы региональной безопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Турции во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом.

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей на встрече в министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

Министр обороны рассказал об этапах развития общей военной истории Азербайджана и Турции, восходящей к древним временам, и подчеркнул, что благодаря личным дружеским отношениям глав двух братских государств двустороннее военное сотрудничество в современную эпоху получило дальнейшее развитие, достигнув уровня стратегического союзничества.

Выразив признательность за оказанное гостеприимство, генерал-лейтенант Т.Алтуг поделился с министром обороны приятными впечатлениями от встреч, проведенных в рамках визита.

На встрече была подчеркнута важность обмена опытом, совместных учений и взаимных визитов для дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества.

В заключение стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, текущему состоянию военного сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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