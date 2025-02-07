БАКУ /Trend/ - Америка рушит собственные бастионы влияния. USAID, монстр международной гуманитарной помощи, существовавший более 60 лет, внезапно оказался под ударом. Новый срок Дональда Трампа начался с решительных шагов: ликвидация агентства, многомиллиардные схемы под угрозой, а глобалисты — в панике. На этот раз «вашингтонское болото» осушается не просто словами, а конкретными действиями.

Америка, десятилетиями разбрасывающая миллиарды долларов по миру под благовидным предлогом гуманитарной помощи, теперь сама рушит свою систему. Дональд Трамп и Илон Маск отправляют в утиль одно из самых влиятельных агентств США — USAID. То, что десятилетиями прикрывалось благотворительностью, теперь названо прямым текстом: «преступная организация» и «рассадник радикалов».

Ликвидация USAID — это не просто реформа. Это приговор, вынесенный американской «мягкой силе», десятилетиями сеявшей хаос под видом гуманитарной помощи. Но означает ли это, что США отказались от своих геополитических амбиций? Вряд ли. Скорее, это попытка избавиться от слишком засвеченной структуры и заменить ее чем-то более гибким и незапятнанным.

Маск наносит удар

USAID всегда был инструментом продвижения американских интересов под соусом «развития демократии». Но в Белом доме наконец заговорили о реальном положении дел. Илон Маск, получивший в руки Департамент эффективности госуправления (DOGE), не стал размениваться на дипломатические формулировки.

«Это преступная организация. Змеиное гнездо радикальных марксистов, ненавидящих Америку», — заявил Маск, добавив, что USAID финансировало биологическое оружие, включая COVID-19.

Заявления миллиардера, казалось бы, слишком дерзкие даже для эпохи Трампа. Но затем последовали действия. 3 февраля USAID официально передали под контроль Госдепартамента, а его руководство отправили в отставку. Сайт агентства исчез, аккаунты в соцсетях стерты. Сотрудникам по электронной почте разослали уведомления: «Не приходите на работу». Машина, работавшая десятилетиями, остановилась за несколько дней.

Крах системы или смена вывески?

USAID долгое время было лицом американской внешней политики, распределяя миллиарды долларов по миру. В 2023 году агентство выделило $42,4 миллиарда на различные программы в 160 странах, а в 2024-м должно было потратить еще $35,4 миллиарда. Теперь этот поток перекрыт, а вместе с ним — и грантовые схемы для тысяч «правозащитников» и «активистов» по всему миру.

Страны, привыкшие жить на американские деньги, уже ощутили последствия. Самым крупным получателем средств USAID была Украина ($6,35 миллиарда), далее — Израиль ($4,1 миллиарда), Иордания ($1,3 миллиарда), Эфиопия ($1,2 миллиарда), Афганистан, Сомали и Демократическая Республика Конго.

Генсек ООН Антониу Гутерриш уже призвал Трампа одуматься и не останавливать американскую гуманитарную помощь. Но в Белом доме ему ответили фактами: миллиарды долларов уходили вовсе не на «развитие», а на сомнительные и абсурдные проекты.

Миллионы на чушь и радикализм

Вот лишь малая часть того, во что USAID вкладывало деньги американских налогоплательщиков:

$6 миллионов — развитие туризма в Египте

$2,5 миллиона — производство электромобилей во Вьетнаме

$2 миллиона — финансирование ЛГБТ-активизма в Гватемале

$1,5 миллиона — продвижение «инклюзивности» в Сербии

$70 тысячи — мюзиклы о «разнообразии» в Ирландии

$47 тысячи — постановка трансгендерной оперы в Колумбии

Это лишь верхушка айсберга. По данным Белого дома, USAID также финансировало «некие организации», признанные террористическими, поддерживало вирусологические исследования в Ухани и даже выделяло деньги афганским производителям опиума.

Трамп назвал это «радикальным лунатизмом». Американцы, увидев такие цифры, едва ли стали бы возражать.

Китай и Россия: кто победит?

Закрытие USAID встревожило не только ООН и европейских союзников США. В Пекине и Москве этот шаг встретили с интересом. Китай долгие годы предлагал развивающимся странам альтернативу американскому влиянию, и теперь у него развязаны руки.

«Вашингтон преподнес Китаю подарок, которого там не ожидали», — замечают аналитики.

USAID в его нынешнем виде полностью себя скомпрометировало. Но пройдет несколько месяцев, и агентство вернется под другим названием.

Трамп не станет уничтожать проверенный инструмент влияния. Скорее всего, просто поменяют вывеску, сменят руководство, и машина снова заработает.

Глобальная перестройка или пауза перед новым витком?

Ликвидация USAID — символическая и знаковая победа для команды Трампа. Она означает конец безоговорочного финансирования «демократии» в стиле США. Однако, если речь идет лишь о смене названия и бренда, то радоваться рано.

Америка не откажется от продвижения своих интересов в мире. Вопрос лишь в том, какой инструмент заменит USAID. Будет ли это новое агентство, деятельность которого невозможно будет так легко дискредитировать? Или США перейдут к более скрытым методам?

На данный момент ясно одно: эпоха безудержного разбрасывания миллиардов закончилась. И теперь весь мир наблюдает за тем, что последует дальше.

Крушение многомиллиардной машины

США больше не будут спонсировать «цветные революции» и сомнительные проекты, прикрываясь заботой о мире. По крайней мере, так звучит официальная позиция администрации Трампа. 3 февраля USAID передано под внешнее управление Госдепартамента, а его руководство убрано. В соцсетях исчезли аккаунты агентства, сайт закрыт, а сотрудникам разосланы электронные письма: «Не приходите на работу».

Белый дом объясняет такую резкую зачистку масштабными хищениями, коррупцией и махинациями с деньгами налогоплательщиков. Трамп не стесняется в выражениях: «В руководстве USAID окопались радикальные лунатики».

Маск же называет агентство не иначе как «гнездом марксистов» и обличает его связи с вирусологическими лабораториями, разработками биологического оружия и даже афганским наркобизнесом.

Разрушение мифа о гуманитарной помощи

Те, кто привык получать миллиарды из рук USAID, сегодня в шоке. В 2023 году через агентство было распределено $42,4 миллиарда по всему миру, в 2024-м планировалось потратить еще $35,4 миллиарда. Украина, Израиль, Иордания, Эфиопия, Афганистан, Сомали и десятки других стран теперь вынуждены искать новые источники финансирования.

Генсек ООН Антониу Гутерриш уже забил тревогу, призывая Трампа не останавливать «жизненно важную помощь». Но его призывы утонули в потоке новых разоблачений.

Вашингтон самоустраняется с мировой арены?

Закрытие USAID может кардинально изменить расстановку сил в мире. Без американских денег ряд стран окажутся в тяжелом положении, а их правительства будут вынуждены искать новых спонсоров.

Эксперты уже предрекают, что в освободившуюся нишу немедленно войдет Китай, который десятилетиями пытался закрепить свое влияние в Африке, Латинской Америке и Азии. Теперь, без американского конкурента, Пекин получает шанс стать безоговорочным лидером среди развивающихся стран.

«Вашингтон преподнес Китаю подарок, которого там не ожидали», — отмечают аналитики.

Россия, давно избавившаяся от присутствия USAID (еще в 2012 году), тоже может извлечь выгоду. Агентство активно работало с российскими оппозиционными структурами, НКО и медиапроектами, но теперь США своими руками уничтожают этот инструмент влияния.

Ликвидация или смена вывески?

Несмотря на громкие заявления Трампа и Маска, многие аналитики не верят в полный демонтаж USAID.

USAID в его нынешнем виде скомпрометировано, но пройдет несколько месяцев, и агентство возродится под новым названием. Трамп не станет уничтожать проверенный инструмент влияния. Скорее всего, просто поменяют вывеску и руководство.

Как бы то ни было, эпоха безграничного разбрасывания миллиардов на «мягкую силу» США явно подходит к концу. Однако отказ Вашингтона от механизмов влияния на мировые процессы — шаг маловероятный. Вопрос лишь в том, что придет на смену USAID и насколько скрытно это будет происходить.

Вашингтон режет гнилое мясо, но не отказывается от скальпеля

Идея о том, что USAID всего лишь благотворительная организация, рухнула под весом фактов. Еще бывший директор ЦРУ Джон Джиллиган честно признался:

«USAID было пронизано сверху донизу людьми из ЦРУ, идея заключалась в том, чтобы внедрить агентов в каждый вид деятельности».

И вот теперь эта структура, разросшаяся до многомиллиардного механизма тайных операций, уходит в историю. Или, точнее, в тень.

USAID настолько себя скомпрометировало, что теперь даже не выглядит инструментом „мягкой силы“, а скорее — финансовым орудием подрыва режимов. Ликвидировать его полностью США не рискнут. Просто создадут новый, менее токсичный инструмент.

Финансирование хаоса: как USAID подпитывало революции и наркотрафик

USAID за десятилетия работы стало своего рода международным кассиром политических переворотов. По всей планете агентство под видом «развития гражданского общества» снабжало деньгами НПО, СМИ, активистов и структуры, действовавшие в интересах американской элиты.

Куба, 2010 год. USAID тайно запускает соцсеть ZunZuneo, рассчитанную на молодых кубинцев. В реальности это был инструмент координации протестующих. Финансирование велось через цепочку подставных компаний, скрывавших связь с США. Даже Конгресс не знал, что одобряет очередную операцию ЦРУ.

Латинская Америка. Под предлогом профилактики СПИДа USAID проводило фиктивные семинары, которые на деле служили прикрытием для вербовки и организации антиправительственных движений.

Афганистан. USAID не просто раздавало деньги, но и способствовало процветанию наркобизнеса, напрямую финансируя производство героина.

Украина, 2014 год. 5 миллиардов долларов ушли на поддержку Майдана. Роберт Кеннеди, баллотировавшийся в министерство здравоохранения США, заявил:

"USAID, подручный инструмент ЦРУ, выделил 5 миллиардов долларов на финансирование беспорядков на Украине".

Теневые схемы, которыми управляли из Вашингтона

Но деньги шли не только на революции. США использовали агентство для грязных политических игр по всему миру.

27 миллионов долларов выделены группе прокуроров, финансируемых фондом Сороса, в обмен на указания по преследованию граждан и политиков.

20 миллионов долларов отданы OCCRP — организации, выдающей себя за «независимых журналистов», но в реальности собирающей компромат на неудобных Вашингтону лиц, включая Рудольфа Джулиани.

Сербия, 2024 год. Протесты в Белграде — еще одно звено в цепи «цветных революций», финансируемых USAID. Активисты проходили обучение в западных центрах, а НПО получали американские гранты на дестабилизацию страны.

Грузия: новая попытка свержения власти

В октябре 2023 года в Грузии USAID спонсировало троих сербских граждан, обучавших местных активистов методам уличных беспорядков. В последние месяцы протестующие, недовольные демократическими выборами, устраивали хаос на улицах Тбилиси. И мало у кого остаются сомнения, кто стоял за их финансированием.

Почему США вдруг избавляются от этого инструмента?

Ответ прост: слишком много шума, слишком много скандалов. USAID превратилось в токсичный бренд, а потому его нужно убрать с авансцены. Белый дом не отказывается от своих геополитических рычагов — он лишь меняет их форму. Не всякую помощь "прилично" оказывать открыто, от лица Госдепартамента, поэтому США все равно нужна промежуточная структура для финансирования агентов влияния.

USAID 2.0: что придет на смену?

Можно не сомневаться: через несколько месяцев появится новая организация. Она будет называться иначе, может быть, работать под крылом Госдепа или через частные фонды. Но ее цель останется прежней — контролировать, подкупать, подрывать режимы, мешающие американской гегемонии.

Трамп и Маск, возможно, действительно хотят очистить Вашингтон от коррупции и бесполезных трат. Но если они не предложат альтернативу, эта реформа превратится в простую смену фасада.

Одно ясно: эпоха USAID, каким мы его знали, закончилась. Но его методы, его структуры, его цели — они живут дальше. Вопрос только в том, под каким названием и с каким бюджетом.

USAID: глобальная фабрика хаоса, дезинформации и гибридных угроз

USAID, десятилетиями прикрывавшееся благородными лозунгами о помощи и развитии, оказалось еще одним оружием Вашингтона в геополитической войне. Закрытие этой организации стало не просто ударом по сети западного влияния — это крах целой системы скрытых манипуляций, в том числе в отношении Азербайджана.

Ложь, дезинформация и пропагандистские нарративы

Одна из главных функций USAID — не просто финансирование «независимых» СМИ и НПО, а создание и распространение ложных нарративов в интересах Вашингтона. В Азербайджане влияние агентства проявлялось не только через подкуп активистов и организаций, но и через масштабные дезинформационные кампании.

Одним из наиболее одиозных примеров стал фейк о так называемой «этнической чистке» в Карабахе. Архитектором этого мифа стала Саманта Пауэр, 19-й директор USAID.

Вместо того чтобы признать историческую правду и понять, почему тысячи армян покинули Карабах, она организовала поток обвинений против Азербайджана, направляя миллионы долларов на поддержку этой лжи.

USAID открыто продвигало армянскую пропаганду, игнорируя тот факт, что более миллиона азербайджанцев стали жертвами настоящей этнической чистки и были изгнаны со своей земли в 90-х годах. Но это никого в Вашингтоне не волновало.

Гибридные атаки против Азербайджана

Давление, оказываемое USAID на Азербайджан, — не случайность, а часть целенаправленной стратегии по ослаблению независимых государств, не желающих играть по правилам США.

Баку неоднократно становился объектом международных дезинформационных кампаний, финансируемых именно через USAID.

Искаженные факты, попытки создать искусственные протестные движения, давление на политические институты, спонсирование ангажированных СМИ — всё это давно стало частью арсенала организации.

Но, несмотря на все эти попытки, Азербайджан остался непоколебим. Независимый внешнеполитический курс страны оказался куда более устойчивым, чем рассчитывали в Вашингтоне.

USAID проиграло в Азербайджане. И уходит в архив истории

Сегодня ликвидация USAID показывает: те, кто десятилетиями манипулировали мировыми процессами, сами оказались не у дел.

USAID потерпело полное фиаско в Азербайджане. Ни одна из его попыток вмешательства не увенчалась успехом.

Азербайджан показал всему миру, что независимость не продается и не покупается за западные гранты. USAID может уйти в архив, но в Баку не забыли, какие грязные методы использовала эта организация. И главное — страна доказала, что способна выстоять даже перед самыми изощренными попытками давления со стороны Запада.

Сегодня Азербайджан стоит твердо на своих позициях. А USAID — очередной инструмент влияния, отправленный в утиль.