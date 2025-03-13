Азербайджан играет ключевую роль в энергетической безопасности Европы - Джин Бадершнайдер (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – Азербайджан играет ключевую роль в энергетической безопасности Европы благодаря своим ресурсам и стратегии устойчивого развития.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила бывший вице-президент ExxonMobil и руководитель Глобальной кампании против торговли людьми Джин Бадершнайдер.

“Азербайджан обладает большими запасами нефти и газа. После начала российско-украинской войны Азербайджан пришел на помощь Европе, обеспечив около 4 процентов ее газовых потребностей. Для такой небольшой страны - это значительная цифра”, - отметила она.

При этом, по ее словам, у Азербайджана есть не менее значительный потенциал в сфере возобновляемых источников энергии, особенно ветроэнергетики.

“Создание центра возобновляемой энергии в условиях снижения стоимости таких технологий может сыграть важную роль. Климатические изменения заставляют нас пересматривать подходы, но важно и то, что переход на “зеленую” энергетику становится экономически выгоднее, чем нефтегазовый сектор”, - добавила Джин Бадершнайдер.

Говоря о глобальных вызовах, она отметила нестабильность мировой политической системы.

“На Бакинском глобальном форуме обсуждаются многие важные вопросы. Мировому сообществу важно осознать необходимость новых союзов и сотрудничества, так как многосторонний подход сейчас переживает кризис. Я надеюсь, что страны Европы и другие страны поймут свою роль в этом процессе. Нам нужно думать о союзах, сотрудничестве и многосторонности, потому что сейчас многосторонний миропорядок в очень шатком положении”, - сказала она.

Джин Бадершнайдер также отметила значимость климатической повестки.

“Мы должны поддержать COP29, те смелые обязательства, которые были приняты. Но картина перед COP30 довольно мрачная: США вышли из процесса, только 5 процентов стран подали свои национально определенные вклады (NDCs). Мы стартуем с крайне негативных позиций”, - отметила она.

Тем не менее, по ее словам, экономические факторы могут сыграть положительную роль в решении климатических проблем.

“Вопрос о маршруте от Баку до Белена (Бразилия) и необходимости привлечения 1,3 триллиона долларов США действительно важны. У нас есть глобальные вызовы - мир и безопасность, но также есть и экономические факторы, которые могут нам помочь”, - сказала Джин Бадершнайдер.

Она также отметила, что, несмотря на доминирование вопросов обороны и национальной безопасности в международной повестке, нельзя забывать о выполнении глобальных соглашений.