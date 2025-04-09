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Вице-президент ОАЭ направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Политика Материалы 9 апреля 2025 20:44 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас с благословенным праздником Рамазан и рад передать Вам свои самые теплые пожелания.

Пусть Всевышний дарует Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме — благополучие и процветание", - говорится в письме.

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