Вице-президент ОАЭ направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

БАКУ /Trend/ - Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас с благословенным праздником Рамазан и рад передать Вам свои самые теплые пожелания.

Пусть Всевышний дарует Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме — благополучие и процветание", - говорится в письме.