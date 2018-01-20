В Азербайджане уделяется большое внимание развитию традиций толерантности – Совет Европы

20 января 2018 23:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Многочисленные международные мероприятия, проводимые в Азербайджане, свидетельствуют о развитии в стране традиций мультикультурализма и толерантности.

Об этом руководитель Организации Совета Европы Север - Юг Антонио Гамито сказал в ходе встречи с министром культуры и туризма Азербайджана Абульфасом Гараевым, сообщили Trend в ведомстве.

Он также отметил, что в Азербайджане уделяется большое внимание данной сфере.

По словам представителя ЕС, такого же мнения придерживаются ученые и специалисты, принимающие участие в упомянутых мероприятиях. При этом он высоко оценил факт реализации подобных проектов.

Во время встречи была подчеркнута значимость проводимого в Азербайджане Всемирного форума по межкультурному диалогу, партнером которого является организация. Стороны также обсудили мероприятия, которые будут проведены в 2018 году по случаю 10-летия Бакинского процесса.

Сообщается, что на встрече также была затронута тема Гуманитарного форума, который пройдет в Азербайджане в этом году.

Абульфас Гараев передал Антонио Гамито приглашение принять участие в запланированных в нашей стране мероприятиях. Министр подчеркнул, что сотрудничество с центром и впредь будет иметь важное значение для Азербайджана.

Отметим, встреча состоялась в рамках визита А. Гараева в Португалию.

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