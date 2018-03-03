Временно изменены пункты остановок ряда автобусов в Баку

БАКУ /Trend/ - Временно изменены пункты конечных и промежуточных остановок автобусов по 15 маршрутам, говорится в субботу в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Так, в связи с ремонтными работами в Бакинском международном автовокзальном комплексе изменены пункты конечных и промежуточных остановок автобусов №№ 2, 13, 14, 20, 29, 37, 67, 83, 91, 96, 117, 130, 134, 142, 158.

Эти изменения вступают в силу с 5 марта.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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