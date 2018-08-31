Глава Исполнительной власти Гянджи встретился со старейшинами города (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов встретился со старейшинами города, говорится в пятницу в сообщении Исполнительной власти.

Байрамов поприветствовал старейшин, выразил им благодарность за то, что уделили время и пришли на встречу. Глава ИВ отметил, что Гянджа, которая исторически считается колыбелью культуры, также является городом интеллигенции.

По его словам, основной целью организации этой встречи является изучение в соответствие с поручением и рекомендациями Президента Ильхама Алиева мнений старейшин, получить сведения о городе, выслушать их предложения.

Было сказано, что Гянджа и ее жители всегда служили государственности, всегда были рядом с главой государства. Несомненно, что и в дальнейшем они будут трудиться для развития Гянджи, будут рядом с главой города.

В ходе выступлений была дана информация по важным вопросам, озвучен ряд предложений. Встреча продолжилась взаимной дискуссией.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 августа Ниязи Музаффар оглу Байрамов назначен главой Исполнительной власти Гянджи.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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