Агентство пищевой безопасности о случаях пищевого отравления в Шабранском районе

6 сентября 2018 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пятого сентября в следственном отделении отдела полиции Шабранского района было возбуждено уголовное дело по фактам отравления копченой рыбой. В ходе предварительного расследования, проведенного в связи с фактом пищевого отравления копченой рыбой в Шабранском районе, стало известно, что все пострадавшие приобрели рыбу в одном и том же месте, и этот продукт перерабатывался (коптился) кустарным способом на территории частного жилого участка, принадлежащем Акраму Гульмамедову.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

В ходе предварительного расследования стало известно, что факты отравления были зарегистрированы среди двух отдельных групп.

Согласно сообщению, первая группа из четырех человек использовала в пищу рыбную продукцию, купленную на улице Низами Шабранского района у Меджидова Фуада Акиф оглу. После приема в пищу испорченной рыбы у этих лиц стали наблюдаться признаки пищевого отравления, и с соответствующим диагнозом пищевого отравления они были доставлены в больницу Шабранского района. Затем они были переведены в Клинический медицинский центр.

«Двоих из четырех пострадавших из-за тяжелого состояния были размещены в реанимационное отделение», - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что другая группа, состоявшая из трех лиц, также приняла в пищу рыбную продукцию, купленную по тому же адресу, после чего один из них был доставлен в больницу Шабранского района с диагнозом пищевого отравления, а затем переведен в Клинический медицинский центр.

В настоящий момент Агентство пищевой безопасности продолжает совместные расследования с сотрудниками Генеральной прокуратуры.

Агентство заявляет, что во время мониторинга и проверок по пищевой безопасности в прилегающих к Баку поселках и различных регионах страны было выявлены случаи копчения рыбы в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Агентство пищевой безопасности Азербайджана запретила импорт, использование и продажу ряда видов продукции (ФОТО)
Общество 4 сентября 19:53
В Азербайджане выявлены насекомые вредители в порядка 25 тоннах импортного картофеля
Общество 3 сентября 21:16
В Азербайджане пресечен импорт мяса конины в большом количестве
Общество 30 августа 19:57
В Азербайджане запущено мобильное приложение для мониторинга качества пищевых продуктов
ИКТ 15 августа 16:15
Агентство пищевой безопасности о причинах массового отравления в известном ресторане Баку
Происшествия 13 августа 15:35
В Азербайджане будет усилен надзор за продбезопасностью в сегменте МСП (ФОТО)
Бизнес 10 августа 18:23
Лента новостей
В Азербайджане прием учителей на работу будет проводиться в электронной форме
Общество 20:50
В Азербайджане обнародовано число детей с диагнозом анемии
Общество 20:48
Азербайджан представил на международной книжной выставке более 150 наименований печатной продукции (ФОТО)
Общество 20:44
Минобразования Азербайджана о преподавании "Общей тюркской истории"
Общество 20:39
В Азербайджане проводятся мероприятия по охране правопорядка в связи с месяцем Мухаррам
Общество 20:33
В новом учебном году в бакинских школах будут обучаться более 400 учеников
Общество 20:29
В Азербайджане около двух миллионов голов мелкого рогатого скота прошли вакцинацию (ФОТО)
Экономика 20:22
Исполняется год со дня смерти всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде
Общество 20:17
Туркменистан обеспечит стабильные и надёжные поставки энергоресурсов зарубежным потребителям - президент
Туркменистан 20:08