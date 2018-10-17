Министерство: Продожается активность в зоне оползней

17 октября 2018 00:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В оползневой зоне в бакинском поселке Бадамдар проводятся мониторинг и исследования.

Об этом во вторник говорится в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно результатам мониторинга оползневой зоны на 21:00, на участке сохраняется активность. В южной и северной части скользящей массы на краях слоя почвы наблюдаются незначительные трещины, что может быть сопровождено увеличением размеров скользящей массы.

Отметим, что с 12 октября сотрудники центра проводят исследования на участке в ряде направлений. Согласно предварительным результатам, процесс оползня пока находится в активной фазе и есть вероятность новых обвалов.

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