Министерство: Продожается активность в зоне оползней

БАКУ /Trend/ - В оползневой зоне в бакинском поселке Бадамдар проводятся мониторинг и исследования.

Об этом во вторник говорится в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно результатам мониторинга оползневой зоны на 21:00, на участке сохраняется активность. В южной и северной части скользящей массы на краях слоя почвы наблюдаются незначительные трещины, что может быть сопровождено увеличением размеров скользящей массы.

Отметим, что с 12 октября сотрудники центра проводят исследования на участке в ряде направлений. Согласно предварительным результатам, процесс оползня пока находится в активной фазе и есть вероятность новых обвалов.

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