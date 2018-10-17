К вечеру дождь в Баку прекратится

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду.

Местами будет дождливо, к вечеру дождь постепенно прекратится. Ветер южный.

Днем температура воздуха составит 18-20, вечером - 15 градусов тепла.

Отметим, что со вчерашнего вечера и до утра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых северных и восточных районах страны было дождливо.

Объем выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составил 2-27 мм.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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