В школах Азербайджана на два дня приостанавливаются занятия

БАКУ /Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о приостановлении учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях 17 и 18 января, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Согласно приказу, в связи с резким ухудшением погоды во всех образовательных учреждениях республики приостанавливается учебно-воспитательный процесс. В связи с этим отменяются все мероприятия.

Приказ был подписан министром с целью выполнения распоряжения Кабмина от 16 января 2017 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: хазар Ахундов)

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