Если бы Замиру Гаджиеву судили в Сингапуре…

БАКУ /Trend/ - По законам Сингапура, Замира Гаджиева, супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, по аналогичным обвинениям, выдвинутым в отношении ее в Великобритании, была бы привлечена к уголовной ответственности без решения суда, следует из статьи, опубликованной на JDSUPRA.

Парламент Сингапура 19 ноября 2018 года принял закон о тяжких преступлениях и борьбе с терроризмом, тем самым, дополнив Акт о коррупции, незаконном обороте наркотиков и тяжких преступлениях (CDSA) новым разделом 47AA, сообщает в субботу Trend со ссылкой на статью.

Как отмечается в статье, раздел 47AA гласит: если физическое или юридическое лицо владеет или использует какое-либо имущество, на счет которого существуют обоснованные подозрения о том, что оно было полностью или частично приобретено за счет средств, полученных в результате торговли наркотиками или совершения других тяжких преступлений, а также, если это физическое или юридическое лицо не может объяснить происхождение имущества, то владение таким имуществом считается преступлением.

Физическим или юридическим лицам, осужденным за такие преступления, грозят большие штрафы и лишение свободы (для физических лиц), а также конфискация данного имущества, говорится в статье.

Так чем же отличается этот раздел 47AA от закона «О необъяснимом происхождении богатства» (UWO) Великобритании, который был впервые применен в отношении Замиры Гаджиевой?

Как отмечается, сингапурский закон является более всеобъемлющим, то есть он применяется в более широких фактических ситуациях, что обеспечивает перекладывание бремени объяснения происхождения имущества только на ответчика.

«Раздел 47AA также является положением уголовного права и, несомненно, будет использоваться правоохранительными органами Сингапура. Согласно этому закону, сингапурскому правоприменительному органу не нужно обращаться в сингапурские суды для обеспечения закона «О необъяснимом происхождении богатства». Правоприменительный орган просто должен предупредить подозреваемого о разделе 47AA, что само по себе заставит подозреваемого объяснить происхождение имущества», - говорится в статье.

В данной статье упоминается, что в феврале 2018 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании получило "ордер на богатство неясного происхождения", на основе которого Замира Гаджиева обязана, в частности, отчитаться за покупку имущества в Лондоне.

«Когда Гаджиева попыталась избежать предоставления какой-либо отчетности, обратившись в суд для отмены UWO, суд отклонил ходатайство, посчитав, что UWO было выдано объективно. Если бы Гаджиева находилась под следствием в Сингапуре, согласно разделу 47AA, не было бы необходимости обращаться в суд. Гаджиева должна была бы отчитаться за получение данного имущества, или в противном случае, ее бы обвинили в совершении преступления», - говорится в статье.

Напомним, что Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании конфисковало ювелирные украшения, принадлежащие ее семье, стоимость которых составляла более 400 000 фунтов стерлингов, и которые должны были быть выставлены в аукционном доме Christie's.

Замира Гаджиева была арестована Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств. Ей были предъявлены два обвинения в присвоении средств, и она была помещена в следственный изолятор. Позднее Гаджиева была освобождена решением суда в Великобритании, с внесением соответствующей суммы залога.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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