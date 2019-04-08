В Азербайджане названы основные виновники загрязнения Каспия

БАКУ /Trend/ - Обнародованы названия центров отдыха, загрязняющих Каспийское море. Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам рассказал начальник департамента по национальному мониторингу окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Арастун Гасанов.

В ходе мониторинга деятельности центров отдыха по всей береговой полосе Каспия, вновь подтвердилась информация о сбросе в море сточных вод промышленного и бытового характера.

Гасанов перечислил предприятия и учреждения, наиболее сильно загрязняющие море. По словам начальника департамента, в северной части побережья это консервный завод "Qafqaz", центры отдыха "Sunset", "Məkan", "Təbib", на Апшеронском полуострове – ОАО "Azərboru", Судостроительный завод, на Юге – центры отдыха "Beluqa", "Xəzər palace", "Meduza", примитивные очистные сооружения которых, не отвечают современным требованиям. «Некоторые объекты вообще не имеют очистных систем. Было бы весьма полезным, если бы в целях экономии воды такие предприятия установили бы надлежащие очистные системы, и очищенную воду использовали вторично для технических нужд», - отметил Гасанов.

По словам начальника департамента, по итогам мониторинга, в отношении предприятий, не имеющих надлежащих очистных систем и продолжающих загрязнять море, будут приняты соответствующие меры.

Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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