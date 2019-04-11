В первом квартале Госслужба трудовой инспекции Азербайджана рассмотрела свыше 3 тыс. обращений

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года Государственная служба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты Азербайджана, рассмотрела и дала ответы на 1770 обращений граждан, а также 564 письма от различных учреждений и организаций.

Также, была предоставлена информация на 755 запросам, поступившим от государственных структур, работодателей и рядовых граждан по поводу правил пользования электронной системой информации. Служба предоставила ответы, в соответствии с законодательством, а также обеспечила нуждающимся техническую помощь, сообщает в четверг Trend, со ссылкой на министерство.

Сотрудники Службы в индивидуальном порядке приняли 324 граждан страны и приняли необходимые меры для рассмотрения их жалоб, запросов и пожеланий.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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