Генеральный план развития столицы Азербайджана разработает известная немецкая фирма

БАКУ /Trend/ - Генеральный план Баку разработает фирма AS+P из Германии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Компания стала победителем тендера, объявленного в конце 2018 года. Вместе с AS+P в тендере участвовали более чем 20 крупных международных градостроительных фирм.

Созданная в 1964 году AS+P расположена во Франкфурте, и по сегодняшний день разработала свыше 2000 проектов в различных странах мира.

Таким образом, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре совместно с немецким партнером, приступает ко второму этапу разработки, в ходе которого процесс подготовки проекта будет согласован с «Концепцией развития города Баку», разработанного Госкомитетом на первом этапе, совместно с ведущей международной компанией "Boston Consulting Group".

Подразумевается, что генеральный план в окончательном виде будет представлен для утверждения правительству Азербайджана в конце 2020 года. Согласно законодательства, генеральный план – документ, в котором определены виды и нормы использования всей имеющейся в черте города земли, и в предстоящие 20 лет, все структуры, которые примут участие в развитии Баку, будут обязаны строго руководствоваться его положениями.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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