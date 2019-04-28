Лучшие моменты финальных соревнований Кубка мира в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики проходят финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям команд в упражнениях с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав.

Азербайджан сегодня представит Зохра Агамирова в упражнениях с обручем.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. 25 команд выступают в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Trend представляет фоторепортаж лучших моментов финальных соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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