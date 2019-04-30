В судах Азербайджана прекращено исполнение дел по проблемным кредитам

30 апреля 2019 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В судах приостановлено исполнение дел в связи с проблемными кредитами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра юстиции Азер Джафаров.

По словам Джафарова, идет исполнение поручений, вытекающих из указа Президента Ильхама Алиева в связи с проблемными кредитами.

“В судах не предпринимается каких-либо действий в связи с проблемными кредитами”, - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов)

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