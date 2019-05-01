Избран вице-президент Академии наук Азербайджана

1 мая 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Академик-секретарь Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), директор Института информационных технологий Расим Алигулиев избран вице-президентом НАНА, сообщает в среду Trend.

В связи с этим на сегодняшнем ежегодном общем собрании Академии было проведено тайное голосование, по результатам которого, с одним голосом «против», Алигулиев был избран вице-президентом.

В выборах участвовали только действительные члены Академии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
АН Азербайджана обратилась к правительству для предоставления ученым льготных ипотечных кредитов
Общество 12:12
Повышены командировочные расходы президента и вице-президентов АН Азербайджана
Общество 10:44
Сегодня проходит ежегодное общее собрание АН Азербайджана
Общество 10:04
В древнем некрополе в Геранбое обнаружены богатые образцы материальной культуры
Общество 8 апреля 13:50
В Баку издана книга «Новое рассказоведение в тюркской литературе»
Общество 3 апреля 20:04
В Баку открылась выставка, посвященная великому поэту Насими (ФОТО)
Общество 3 апреля 20:00
Лента новостей
США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты
В мире 17:16
В Азербайджане изменился порядок транспортировки автомобилей за административные нарушения
Общество 17:14
Немецкая компания намерена инвестировать более $4 млрд в туристическую отрасль Узбекистана
Туризм 16:57
В Азербайджане внесены изменения в правила электронной регистрации трудовых договоров
Экономика 16:55
США и "Талибан" хотят достичь соглашения о выводе войск
В мире 16:52
Глава Погранслужбы Азербайджана распорядился повысить боеготовность на границе с Арменией (ФОТО)
Политика 16:52
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на РЕПО-операции
Бизнес 16:49
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агстафинском районе
Политика 16:46
Замминистра обороны Алжира обвинил некоторые партии в стремлении посеять раздор в стране
В мире 16:44