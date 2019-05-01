Избран вице-президент Академии наук Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Академик-секретарь Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), директор Института информационных технологий Расим Алигулиев избран вице-президентом НАНА, сообщает в среду Trend.

В связи с этим на сегодняшнем ежегодном общем собрании Академии было проведено тайное голосование, по результатам которого, с одним голосом «против», Алигулиев был избран вице-президентом.

В выборах участвовали только действительные члены Академии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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