В Баку определились финалисты Чемпионата Европы по аэробной гимнастике среди трио

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты в 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике среди юниоров, выступающих в составе трио, сообщает Trend.

В финал вышли трио России (вторая команда, 20.200 балла), Румынии (вторая команда, 20.000 балла), Венгрии (вторая команда, 19.600 балла), России (первая команда 19.600 балла), Италии (первая команда, 19.250 балла), Венгрии (первая команда, 19.150 балла), Болгарии (вторая команда 19.050 балла) и Испании (первая команда, 19.050 балла).

Сегодня в рамках первого дня в11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике проходят квалификации юниоров в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. По итогам первого соревновательного дня определятся победители в командном зачете среди юниоров.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые пройдет в Баку 24-26 мая. На трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.