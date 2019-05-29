Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются грозовые дожди, будет дуть северо-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем 24-28, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана утром и днем местами ожидаются грозовые дожди, возможен град, в некоторых местах Большого Кавказа возможны ливневые дожди. Ночью и утром местами туман. Днем местами ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 27-32, в горах ночью 7-12, днем 14-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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