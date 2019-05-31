Завтра в Азербайджане будет до 34 градусов тепла

31 мая 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается умеренный южный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем - 29-32, в Баку ночью - 18-20, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 45-50 процентов.

Вечером на некоторых горных территориях страны ожидаются кратковременный дождь, грозы, град. Ночью и утром в отдельных местах туман. Западный ветер временами в отдельных местах усилится.

Ночью - 16-21, днем - 30-34, в горах ночью - 11-16, днем - 19-24 градуса тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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