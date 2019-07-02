Правительство Азербайджана постоянно предпринимает шаги по повышению зарплаты судей

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана постоянно предпринимает шаги по повышению заработной платы судей.

Об этом замминистра юстиции Азер Джафаров сказал, комментируя вопрос о том, что в Азербайджане судьи получают более высокие зарплаты, сообщает во вторник Trend.

По словам замминистра, зарплаты судей увеличиваются в соответствии с поправкой, предлагаемой к закону «О судах и судьях».

Джафаров отметил, что данный вопрос зависит от возможностей: «Эти вопросы рассматриваются по мере того, как развивается экономика страны»

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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