Объявлены результаты приемного экзамена будущих фельдшеров Военно-медицинской школы АМУ

16 июля 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Абитуриенты, поступающие в военно-медицинскую школу Азербайджанского медицинского университета (АМУ), могут ознакомиться с результатами экзамена, проведенного 14 июля по специальности «фельдшер», с графическим изображением вопросника на сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

С информацией о результатах экзамена можно ознакомиться, отправив номер работы с мобильных операторов на «7727».

Из 86 абитуриентов, которые должны были участвовать в экзамене, не явились двое.

Результаты приемного экзамена в Военные лицеи минобороны будут объявлены в ближайшие дни.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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