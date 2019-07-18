В Азербайджане началась реставрация древней крепости Чираггала (ФОТО)

18 июля 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начались работы по реставрации исторического памятника Чираггала V-VI века, расположенного на территории Шабранского района. Об этом сказал пресс-секретарь Государственной службы по сохранению, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнов, сообщает в четверг Trend

Он напомнил, что согласно соответствующему распоряжению Президента Ильхама Алиева, подписанному в марте текущего года, на укрепление и реставрационно-консервационные работы одного из древнейших памятников нашей страны - Чираггала было выделено два миллиона манатов.

Гусейнов отметил, что Чираггала имеет прямоугольную форму и 17 башен, включая центральную.

«До нашего времени сохранились только три. В целом, работы по реставрации и консервации будут проведены в восьми башнях крепости, очертания которых сохранились. Завершить реставрационные работы планируется в течение года, но сложный рельеф и погодные условия могут затянуть процесс», - сказал пресс-секретарь.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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