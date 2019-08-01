Госагентство автомобильных дорог Азербайджана предупреждает водителей в столице

БАКУ/Trend/ - В целях обеспечения безопасного движения транспортных средств Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сегодня с 22:00 будет проводить работы по нанесению дорожной разметки на улице Шарифзаде Ясамальского района Баку.

Как сообщает в четверг Trend, по этой причине агентство призывает водителей соблюдать осторожность, следовать временным дорожным знака и правилам дорожного движения, при движении по этой улице.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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