Госагентство автомобильных дорог Азербайджана предупреждает водителей в столице

1 августа 2019 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В целях обеспечения безопасного движения транспортных средств Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сегодня с 22:00 будет проводить работы по нанесению дорожной разметки на улице Шарифзаде Ясамальского района Баку.

Как сообщает в четверг Trend, по этой причине агентство призывает водителей соблюдать осторожность, следовать временным дорожным знака и правилам дорожного движения, при движении по этой улице.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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