В Агсу и Исмаиллы сданы в эксплуатацию новые школьные здания, построенные Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня, в новом учебном году в районах Агсу и Исмаиллы сданы в эксплуатацию новые школьные здания, построенные Фондом Гейдара Алиева, передает во вторник Trend.

Ученики и учителя в селе Араткенд Агсуинского района встретили новый учебный год в новом здании сельской полной средней школы. Образовательное учреждение было построено по поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, руководимым ею Фондом Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда отмечали важность решения проблем связанных со школами и заявили, что за короткий срок в Азербайджане не останется ни одной неотремонтированной школы. Работы, проведенные в этом направлении под особым контролем Мехрибан Алиевой, нашли свое подтверждение сдачей в эксплуатацию в новом учебном году в регионах страны новых учебных заведений.

Новое школьное здание предусмотрено для 220 учеников. В здании находятся классы, снабженные надлежащим инвентарем и оборудованием, что поможет поднять качество образования на более высокий уровень.

Одно из сданных в эксплуатацию школьных зданий в новом учебном году находится в селе Герайбейли Исмаиллинского района. В этой школе, построенной Фондом Гейдара Алиева, будут учиться 360 учеников.

Школьные здания, построенные по поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, являются подарком учителям и ученикам в новом учебном году.

Коллективам и ученикам школ переданы поздравления и приветствия Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Отметим, что за последние 15 лет в стране построено или восстановлено свыше трех тысяч школьных зданий. Государство проявляет к этому вопросу особое внимание. Вклады Фонда Гейдара Алиева в дальнейшее повышение качества образования, усиление материально-технической базы школ и в этом году стали поводом для радости сотен учеников, преподавателей и родителей.

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