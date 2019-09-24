Захид Орудж о деятельности Центра социальных исследований (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Центр социальных исследований регулярно готовит анализы, связанные с социально-политической ситуацией и динамикой процессов, открытые и закрытые аналитические отчеты и справки, представляет их высшему руководству, соответствующим государственным органам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ), депутат Захид Орудж на конференции "Социальные и кадровые реформы Президента в общественном мнении".

Он сообщил, что с началом 2019 года при попытке определить основные черты, проводимого в стране нового курса, появились вызовы, крайне судьбоносные для каждого в Азербайджане.

"ЦСИ является наглядным примером больших изменений, произошедших в политической и социальной среде в 2019 году, важных шагов, предпринятых для налаживания общенационального социального диалога. Согласно уставу в обязанности ЦСИ входит представление Президенту Азербайджана различных направлений развития общества, предложений и прогнозов, совершенствование процесса управления с целью повышения эффективности проводимой политики, систематический анализ динамики развития взаимных отношений между государством и обществом, проведение слушаний, дебатов на различные социальные темы, представляющие общественную значимость, сотрудничество с институтами гражданского общества в этой сфере, организация обширной платформы для обсуждения и другие», - сказал Захид Орудж.

Руководитель центра сообщил, что исследование, анализ и прогнозирование являются основными движущими силами современного государственного управления.

"В современном мире, осуществление политики национального строительства, нового этапа реформ на научной основе с изучением передовой практики имеет длинную историю. Центр социальных исследований регулярно готовит анализы, связанные с социально-политической ситуацией и динамикой процессов, открытые и закрытые аналитические отчеты и справки, представляет их высшему руководству, соответствующим государственным органам. Мы пытались проанализировать общую картину структур, связанных с исследованиями в масштабах страны. Начата подготовка мероприятий для удовлетворения потребностей в тесной координации с госструктурами в этой сфере, создания важной информационной базы данных о динамике социально-экономических, политических и других процессов в стране. В плане научной деятельности центра преобладали вопросы общегосударственного и общественного значения. В том числе, укрепление доверия и диалога между властью и обществом, активное привлечение всего общества к государственному строительству, предприняты важные шаги в направлении исследования актуальных тем социально-общественных отношений. В связи с изучением общественного мнения, Центр социальных исследований завершил 10 социологических исследований и опросов.

Средни них можно отметить отношение и ожидания различных социальных слоев к процессам реформ, крупномасштабным распоряжениям главы государства в связи с социальной политикой, социологические вопросы образования и отношение различных групп к двухэтапной модели последнего приема студентов, изучение текущей ситуации, связанной с учебниками, показатели социального развития и благосостояния, исследования в связи с особенностями внутренней миграции в Азербайджане и другие. В министерстве юстиции регистрацию прошли журналы "Социальные исследования" и "Азербайджанский барометр", завершена подготовка регулярному выпуску», - сказал Захид Орудж.

Он привлек внимание к некоторым актуальным темам, которые исследуются в настоящее время.

"В этот разряд можно отнести состояние отношений чиновник-гражданин и пути их совершенствования, оценку услуг, оказываемых гражданам, социальное расслоение и социальные процессы в регионах, общественные интересы молодежи в столице и регионах, исследование идей, взглядов с точки зрения политических и других интересов, разницу между доходами населения, мониторинг самозанятости, пути формирования диалога в обществе, исследование доступности информации для граждан и изучение внешних влияний, причины и особенности тенденций социальной напряженности и другие», - подчеркнул депутат.

Руководитель центра также поделился планами в отношении ученого-исследователя Чапая Султанова, имеющего большие заслуги в данной сфере, но неизвестного широкой общественности страны: "Ученый, которого знает малая часть научного сообщества Азербайджана, и которого не знает подавляющее большинство, создал неповторимый научный шедевр. Но Президент Ильхам Алиев оценил великое наследие ученого и удостоил его государственных премий. В ЦСИ учреждена награда имени этой великой личности. Эта награда в будущем будет вручаться исследователям", - резюмировал Захид Орудж.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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