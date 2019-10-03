В Баку подписано соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Литвой в сфере соцобеспечения и труда

БАКУ/Trend/ - В Баку, в рамках встречи министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева с главой литовской делегации, министром социального обеспечения и труда Литвы Линасом Кукурайтисом, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между государственными ведомствами двух стран, передает в четверг Trend , с встречи.

Соглашение о сотрудничестве подписали министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и министр социального обеспечения и труда Линас Кукурайтис.

Соглашение предусматривает дальнейшее взаимодействие в сфере соцобеспечения и труда между двумя странами. Встреча министров труда Азербайджана и Литвы состоялась в Центре ДОСТ действующем при Агентстве ДОСТ министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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