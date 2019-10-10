В Шабране реконструируется 25-километровая автодорога (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Шабране реконструируется автомобильная дорога Сурра-Дюз Билиджи-Горган-Чинарлар протяженностью 25 километров, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога реконструируется в соответствии с IV технической категорией.

В рамках проекта запланировано строительство двух однопролетных железобетонных мостов.

На завершающем этапе проекта будут установлены дорожные знаки, указатели расстояния, нанесена дорожная разметка.

Дорога охватывает девять населенных пунктов, и обеспечит удобное перемещение около четырех тысяч граждан в райцентр, а оттуда в любую точку республики.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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