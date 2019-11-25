Завтра в Баку осадков не ожидается

25 ноября 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром в отдельных местах возможен дождь, умеренный юго-восточный ветер, сообщает в в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 5-8, днем - 11-14 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных восточных районах ожидаются дожди. Местами туман, ветер восточный.

Ночью - 0-5, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 2-7, на высокогорных территориях - 10-15 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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