Синоптики прогнозируют завтра дождь в Баку

26 ноября 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня местами ожидаются дожди, умеренный южный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура на Абшеронском полуострове ночью - 6-9, днем - 11-13, в Баку ночью - 6-8, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 80-90 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидается дождь, в горных территориях снег, в отдельных местах туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 1-6, днем 8-13, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Завтра слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут в основном благоприятны для метеозависимых людей, однако влажная погода может вызвать дискомфорт у некоторых из них.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку осадков не ожидается
Общество 25 ноября 13:18
Завтра в Баку будет дождливо и ветрено
Общество 20 ноября 13:33
С завтрашнего дня температура воздуха на Абшеронском полуострове будет снижаться
Общество 19 ноября 13:09
В Азербайджане завтра будет до 17 градусов тепла
Общество 18 ноября 13:48
Завтра в Азербайджане до 16 градусов тепла
Общество 17 ноября 17:20
В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди
Общество 15 ноября 13:14
Лента новостей
Греция направила в Албанию команду спасателей
Европа 13:31
В Баку прошло необычное дефиле со знаками ПДД, участием Карины Кокс и Ottawan (ФОТО)
Стиль 13:22
TANAP повысит конкурентоспособность азербайджанского газа - Эксперт
Энергетика 13:20
Турция увеличила количество пассажирских перевозок в Азербайджан
Турция 13:20
Звезда сериала "Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" приедет в Баку
Интересное 13:15
Бакинский порт подписал соглашение с зарубежными компаниями
Бизнес 13:14
Экспорт необработанной древесины в Грузии сокращается
Бизнес 13:06
Обнародованы доходы одной из крупнейших горнодобывающих компаний в Грузии
Финансы 13:04
Ставка рефинансирования в Узбекистане будет снижена
Финансы 13:04