В Баку и на Абшеронском полуострове похолодает

29 ноября 2019 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове второго декабря ожидается сильный северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура снизится на 3-5 градуса в сравнении с предыдущими днями.

В районах Азербайджана второго декабря местами пройдут осадки, в горных районах ожидается снег, в отдельных местах - сильный, порывистый северо-западный ветер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В первую декаду декабря в Азербайджане будет ветрено, выпадут осадки
Общество 15:34
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла
Общество 28 ноября 13:54
Синоптики прогнозируют завтра дождь в Баку
Общество 26 ноября 13:22
Завтра в Баку осадков не ожидается
Общество 25 ноября 13:18
Завтра в Баку будет дождливо и ветрено
Общество 20 ноября 13:33
С завтрашнего дня температура воздуха на Абшеронском полуострове будет снижаться
Общество 19 ноября 13:09
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Жизнь не стоит на месте, вызывают интерес новые места для инвестиций
Политика 20:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев: Средства Государственного нефтяного фонда в большой степени обусловливают общее развитие нашей страны
Политика 20:14
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что наши валютные резервы будут с каждым годом расти
Политика 20:09
Президент Ильхам Алиев: Прозрачность является нашим осознанным выбором
Политика 20:03
В регионах в два раза увеличилось число пользователей сети 4G "Nar"
ИКТ 19:57
Президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах в связи с деятельностью по государственному градостроительству в Баку
Политика 19:45
Газифицирован ряд сел Губинского района Азербайджана
Энергетика 19:31
Азербайджан с начала года инвестировал в Германию свыше $3 млн
Бизнес 19:23
Азербайджан и Германия имеют давние отношения - посол
Политика 19:09