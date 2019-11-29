В Баку и на Абшеронском полуострове похолодает

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове второго декабря ожидается сильный северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура снизится на 3-5 градуса в сравнении с предыдущими днями.

В районах Азербайджана второго декабря местами пройдут осадки, в горных районах ожидается снег, в отдельных местах - сильный, порывистый северо-западный ветер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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