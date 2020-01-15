Турагентствам Азербайджана рекомендуют широко привлекать в свою сферу местное население

15 января 2020 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представителям индустрии туризма Азербайджана рекомендовано привлекать местное население к туристической деятельности.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в "Этическом кодексе представителей индустрии туризма", разработанном Азербайджанской ассоциацией туристических агентств. Документ носит рекомендательный характер.

Согласно Кодексу, местное население следует привлекать к туристической деятельности, с тем, чтобы они выступали равноправными получателями формирующихся экономических, социальных и культурных бенефиций.

В документе отмечается, что политика в сфере туризма в Азербайджане должна осуществляться таким образом, чтобы она способствовала повышению уровня жизни местного населения посещаемых туристами регионов.

"Специалисты в сфере туризма, в частности инвесторы должны исследовать влияние своих проектов по развитию на окружающую среду и природу в рамках правил, установленных исполнительными властями", - говорится в Кодексе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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