Замира Гаджиева проиграла апелляционный судебный процесс в Великобритании

БАКУ/Trend/ - Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, Замира Гаджиева проиграла апелляционный судебный процесс против Закона "О необъяснимом происхождении богатства" в Великобритании, сообщает в среду Trend со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, Гаджиева пыталась отменить действие Закона "О необъяснимом происхождении богатства".

В рамках расследования Национального агентства по борьбе с преступностью было установлено, что имущество Гаджиевой в центре Лондона куплено за 11,5 миллиона фунтов стерлингов в 2009 году компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Напомним, что Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый "Закон о борьбе с отмыванием денег" в Великобритании.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании конфисковало ювелирные украшения, принадлежащие ее семье, стоимость которых составляла более 400 000 фунтов стерлингов, и которые должны были быть выставлены в аукционном доме Christie's.

Замира Гаджиева была арестована Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств. Ей были предъявлены два обвинения в присвоении средств, и она была помещена в следственный изолятор. Позднее Гаджиева была освобождена решением суда в Великобритании с внесением соответствующей суммы залога.

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