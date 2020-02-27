БАКУ/Trend/ - Утвержден период учебного года в общеобразовательных учреждениях Азербайджана.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, в дошкольных подготовительных группах общеобразовательных учреждений занятия ежегодно начинаются 1 октября и завершаются 31 мая следующего года.

Учебный год в дошкольных подготовительных группах общеобразовательных учреждений делится на два полугодия: первое полугодие - с 1 октября по 26 января; второе полугодие - с 1 февраля по 31 мая.

Учебные занятия в общеобразовательных учреждениях по начальному, общему среднему и полному среднему уровням образования начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня следующего года.

Учебный год по начальному, общему среднему и полному среднему уровням образования делится на два полугодия: первое полугодие - с 15 сентября по 26 января; второе полугодие - с 1 февраля по 14 июня.

В течение учебного года утверждаются следующие каникулы: осенние каникулы - 16-20 ноября (пять дней); зимние каникулы - 27-31 января (пять дней); дополнительные каникулы для дошкольных подготовительных групп и начальных классов - 1-5 мая (пять дней).

Для обучения по учебным программам (куррикулумам), аккредитованным на международном уровне, в общеобразовательном учреждении могут быть установлены даты, отличные от учебного года, указанного в настоящем Документе.

Изменения в учебном годе и каникулах на всей территории Республики в связи с чрезвычайными событиями (военное положение, землетрясение, наводнение, массовое заболевание и так далее) осуществляются на основе решения Кабинета министров Азербайджана, а в отдельных общеобразовательных учреждениях по той или иной причине на основе указа министерства образования.