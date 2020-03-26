Джасарет Валехов: Оставаться дома в текущей ситуации крайне важно ради безопасности детей (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - К сожалению, некоторые родители расценив закрытие школ как праздник, отправляются со своими детьми на прогулки. Тем самым они подвергают опасности как себя, так и своих детей.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий сектором связей с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

Он отметил, что министерство неспроста обратилось к родителям с призывом оставаться дома во имя безопасности как их самих, а также их детей.

"Люди должны понимать реальность существующей опасности. Они должны серьезно воспринимать призывы в связи с коронавирусом. Каждый должен осознать, что оставаться дома в текущей ситуации крайне важно как для нас самих, так и ради безопасности детей. Поэтому вновь обращаюсь ко всем с призывом оставаться дома", - сказал Джасарет Валехов.

Он отметил, что несмотря на приостановление обучения в школах, дети могут учить уроки, совершенствовать свои знания в домашних условиях.

Представитель министерства напомнил, что в рамках транслируемых на каналах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş программ пять дней в неделю проводятся телеуроки. Они охватывают все классы, в них даются краткие пояснения по темам, а также соответствующие задания и инструкции.

Учащиеся, пропустившие телеурок, могут ознакомиться с ним как на официальном YouTube-канале министерства, так и на официальной странице ведомства в Facebook.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)