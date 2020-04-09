В Азербайджане обнародовано расписание телеуроков на 10 апреля

Общество 9 апреля 2020 12:41 (UTC+04:00)
В Азербайджане обнародовано расписание телеуроков на 10 апреля

БАКУ/Trend/ - Обнародован график занятий на 10 апреля в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке министерства образования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы обучения.

Те, кто не успел посмотреть программу "Время урока", могут отслеживать видеоуроки на YouTube канале министерства образования, на официальной странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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