Опубликован график передачи "Dərs vaxtı" по профессиональной подготовке на канале "Культура" на 10 апреля
БАКУ/Trend/ - Опубликован график передачи "Dərs vaxtı" по профессиональной подготовке на канале "Культура" на 10 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентства по профессиональному образованию, для тех, кто не имеет возможности смотреть уроки Госагентства по профессиональному образованию в программе Dərs vaxtı, они размещены на официальном канале Госагентсва на Youtube , Facebook, либо на официальном портале видеоуроков Агентства.
(Автор: Ильхама Исабалаева, Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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Опубликован график передачи "Dərs vaxtı" по профессиональной подготовке на канале "Культура" на 10 апреля
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