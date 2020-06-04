В Азербайджане 75% запросов о сокрытии вакансий не подтвердились - минобразования

БАКУ/Trend/ - Анализ результатов расследования обращений, проведенный за прошедшие периоды в связи со скрытыми вакансиями в образовательных учреждениях, показывает, что примерно 75% этих запросов не подтвердились.

Об этом сказал заместитель завотделом по человеческим ресурсам министерства Мурад Джамалзаде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, самый большой недостаток для граждан связан с сокрытием вакантных мест.

«Благодаря бдительности граждан выявляется большинство негативных случаев», - сказал Джамалзаде.

Он также подчеркнул, что из системы были удалены 11 вакантных мест, представленных для конкурса по смене места работы учителей.

Джамалзаде напомнил, что 29 мая было объявлено о том, что в этом конкурсе будет 7 539 вакансий: «После публикации общего списка вакантных мест в систему дополнительно было внесено еще 3 места (по английскому языку) по Баку. Несколько местных органов по управлению образования обратились в Центр по человеческим ресурсам об удалении из системы некоторых ошибочно включенных мест. Поэтому по 8 районам были удалены 11 вакансий. В настоящее время в системе 7 531 вакансия».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)