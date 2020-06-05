Осенью в Азербайджане начнется сертификация учителей

БАКУ/Trend/ - С целью организации сертификации преподавателей с высшим и среднеспециальным образованием, занимающихся педагогической и управленческой деятельностью в государственных общеобразовательных учебных заведениях, будет создан Совет по сертификации преподавателей.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, соответствующий приказ подписал министр Джейхун Байрамов.

Согласно документу, председателем совета назначена замминистра Махаббат Велиева, членами - замглавы Аппарата министерства Фарзали Гадиров, советник министра, в.и.о. заведующего информационным отделом Эльнур Мамедов, заведующий отделом человеческих ресурсов Эшги Багиров, заведующая отделом общего и дошкольного образования Вафа Ягублу, в.и.о. директора центра сертификации работников образования Института образования Мурад Джамалзаде, начальник управления информатизации системы образования Вюсал Ханларов.

Сертификация преподавателей будет начата осенью этого года и продолжится в последующие годы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)