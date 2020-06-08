Кабмин Азербайджана о том, будет ли запрещено выходить из дома в эти выходные

БАКУ/Trend/ - Информация о повторном введении ряда ограничений в период карантина 13, 14 и 15 июня на территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района, распространенная от имени премьер-министра Али Асадова, не соответствует действительности, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что информация, распространенная об этом на некоторых сайтах, не отражает действительность: «В обращении премьер-министра от 4 июня нет такого заявления».

Мамедов добавил, что в связи с этим никакого решения не принято. Если будут проведены какие-то обсуждения либо принято решение, то общественность будет официально проинформирована об этом.

Напомним, что некоторые сайты распространили информацию от имени Али Асадова, в котором указали, что якобы в связи с резким распространением коронавирусной инфекции в стране 13, 14 и 15 июня на территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района будут введены очередные ужесточенные карантинные правила.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)