В Азербайджане возобновляется внутреннее авиасообщение - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 15 июня будет возобновлено внутреннее авиасообщение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, в первую очередь будет возобновлено авиасообщение с Нахчываном.

"В ходе осуществления перелетов будут соблюдаться соответствующие правила. Продолжается осуществление рейсов в Азербайджан из-за рубежа. Сегодня из Дагестана возвращены и помещены на карантин 130 человек. Десятого июня из Нью-Йорка в Баку будут доставлены 210 человек. Процесс возвращения находящихся за рубежом граждан будет продолжаться поэтапно", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)