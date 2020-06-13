В Азербайджане экзамен по приему на работу учителей пройдет в июле

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане конкурс по приему на работу учителей планируется провести в течение июля.

Об этом сказал заместитель завотделом по человеческим ресурсам минобразования Мурад Джамалзаде, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в настоящее время идут подготовительные работы для организации конкурса по приему на работу учителей: "В связи с пандемией обсуждаются даты и условия проведения конкурса. В прошлом году мы смогли огласить даты, но в этом году из-за пандемии конкретное время назвать невозможно. Экзамены состоятся в июле, но в какой именно день сказать трудно".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)