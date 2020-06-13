В Азербайджане экзамен по приему на работу учителей пройдет в июле
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане конкурс по приему на работу учителей планируется провести в течение июля.
Об этом сказал заместитель завотделом по человеческим ресурсам минобразования Мурад Джамалзаде, сообщает в субботу Trend.
По его словам, в настоящее время идут подготовительные работы для организации конкурса по приему на работу учителей: "В связи с пандемией обсуждаются даты и условия проведения конкурса. В прошлом году мы смогли огласить даты, но в этом году из-за пандемии конкретное время назвать невозможно. Экзамены состоятся в июле, но в какой именно день сказать трудно".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
В Азербайджане часть от годовой процентной ставки по кредитам предпринимателей будет выплачиваться государством
Узбекистан направил официальную заявку на получение статуса страны - бенефициара системы преференций Евросоюза
Трогательное обращение Вагифа Асадова к нарушителям карантина: Не хотелось бы умереть от коронавируса!
Мубариз Гурбанлы: К сожалению, в отчете Госдепартамента США не отражен объективный подход к свободе вероисповедания в Азербайджане
Гахария: Справедливость и эффективность – это был ключ, благодаря которому мы пока смогли справиться с вирусом