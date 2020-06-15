Руководящие лица и психологи школ не могут участвовать в конкурсе по смене места работы - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Минобразования Азербайджана прокомментировало вопрос о том, смогут ли лица, работающие на руководящих должностях в школах, а также психологи участвовать в конкурсе по смене места работы.

Об этом сказал заместитель заведующего отделом по человеческим ресурсам минобразования Мурад Джамалзаде, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, поскольку конкурс проводится для учителей, то директора, замдиректора, психологи и другие лица не могут обращаться в связи со сменой места работы: "Процедуры по смене места работы заместителей директора нет. В связи с этим механизма, регулируемого в централизованном порядке, не существует. К примеру, лица, желающие сменить место работы как заместитель директора, должны обращаться в местные органы управления образования".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)