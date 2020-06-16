В Азербайджане иметь второе место работы не разрешается только учителям начальных классов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане иметь второе место работы в порядке замены не разрешается только учителям начальных классов.

Об этом сказал заместитель завотделом по человеческим ресурсам минобразования Мурад Джамалзаде, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что по существующим правилам, если учителя начальных классов будут преподавать во втором классе в двух школах, то это должны разрешить местные органы управления образования. Это разрешается в самых экстремальных ситуациях: "В этом должна быть особая необходимость. В сегодняшних условиях в любом регионе страны можно полностью обеспечивать школы учителями начальных классов. В отличие от русского сектора в азербайджанском нехватки учителей начальных классов нет".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)