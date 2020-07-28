Оглашены правила онлайн-заказа жертвенного скота в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане каждый гражданин сможет заказать до пяти жертвенных животных онлайн.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" при министерстве сельского хозяйства Маис Мусаев.

По его словам, заказы производятся на сайте http://www.qurbanliq.kendden.az.

"При покупке в обязательном порядке должны быть указаны данные удостоверения личности, а также номер мобильного телефона. Также можно указать адрес электронной почты. Затем нужно указать с какого пункта клиент заберет жертвенное животное.

Для этого предусмотрено 10 пунктов, из которых девять в Баку и один - в Сумгайыте. Далее предлагается жертвенный скот в трех весовых категориях. Покупатель может выбрать до пяти голов. Далее следует указать время, когда покупатель заберет животное - 31 июля или первое августа.

Затем гражданин после ознакомления соглашается с условиями и нажимает на кнопку подтверждения заказа. Далее в появившемся окне нужно ввести код, отправленный на мобильный номер, указанный во время регистрации.

Затем гражданин переходит к оплате, и в качестве аванса в обязательном порядке вносит залог в размере 20 манатов. Однако если гражданин заказывает, но не покупает животное, то эта сумма не возвращается", - сказал Мусаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)