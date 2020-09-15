В рамках проекта «Наш двор» в Баку благоустроен очередной двор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, передан в пользование жильцов очередной обновленный двор, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Исполнительную власть города Баку.

Обновленный двор, расположенный на улице Джамшида Нахчыванского (дома №№ 88, 90 и 92) Низаминского района столицы, охватывает жилые здания, в которых проживает около 1 500 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и возможности регулярно заниматься спортом, установлено различное спортивное оборудование и инвентарь, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора также установлены 8 беседок, скамейки и контейнеры для отходов. С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые фонарные столбы и камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 30 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью в 1 330 кв. метров.

В соответствии с требованиями карантинного режима в обновленном дворе проведены медико-профилактические мероприятия, установлены дезинфекционные диспенсеры и информационные таблички, предупреждающие о необходимости соблюдения правил карантинного режима.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку.

В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова.)