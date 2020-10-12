На азербайджанском телевидении приостанавливается показ лотерейных игр

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в прямом эфире на телевидении будут приостановлены показы розыгрышей лотерейных игр, организуемых ОАО "Азерлотерея", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АО.

Результаты розыгрышей лотерейных игр будут размещаться после игр на сайте "Азерлотерея" - www.azerlotereya.com

(Текст: Кямаля Сеидова.)