Ребенок, потерявший родителей и сестру в результате армянского террора в Гяндже, взят под контроль - Госкомитет

БАКУ /Trend/ - В СМИ и социальных сетях распространилась информация о Шахназарли Хадидже Роял гызы, потерявшей родителей и сестру в результате ракетного обстрела города Гянджи вооруженными силами Армении. Эти кадры справедливо вызвали у общественности беспокойство.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей, третьего ноября сотрудники Госкомитета посетили семью, чтобы расследовать вопрос. Трехлетняя Хадиджа находится под опекой бабушки по материнской линии в селе Сейидляр Самухского района. В доме, где она живет, есть все необходимые условия, ее психологическое состояние оценивается как нормальное.

"С учетом распространившейся в СМИ информации сообщаем, что малолетняя девочка взята под контроль Госкомитета, после соответствующей оценки в установленном законодательством порядке в рамках интересов ребенка будут приняты соответствующие меры.

Общественность будет проинформирована об этих мерах", - сообщили в Госкомитете.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)