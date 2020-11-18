БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сократилось число новорожденных мальчиков на каждую сотню девочек.

Как сообщает в среду Trend, наибольшее количество новорожденных мальчиков в стране после 1990 года было зафиксировано в 2003 и 2009 годах - на каждую сотню девочек приходилось 118 мальчиков.

С 2009 года это соотношение постепенно изменилось в лучшую сторону. Так, если согласно биологической норме на каждые 100 новорожденных девочек должно приходиться 105-107 мальчиков, в 2010 году на каждые 100 девочек пришлось 118 мальчиков, в 2011-2014 годах - 116 мальчиков, а в 2015-2017 годах - 114 мальчиков. В 2018 году показатель опять вырос до 115, а в 2019 году опять снизился до 114.

За последние три года количество новорожденных мальчиков и девочек в городской местности оставалось стабильным. В 2017-2019 годах на каждые 100 девочек в городах приходилось 113 мальчиков. В сельской местности этот показатель изменился, так в 2017 году на 100 девочек приходилось 114 мальчиков, в 2018 году - 116 мальчиков, а в 2019 году - 115 мальчиков.

Отметим, что официальные лица министерства труда и социальной защиты населения некоторое время назад сообщили, что угроза нехватки представителей женского пола для обеспечения необходимого уровня фертильности может оказать негативное влияние на устойчивое демографическое развитие в будущем.

Заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова сказала, что одной из актуальных проблем в мире является нарушение гендерного соотношения детей.

К сожалению, Азербайджан не остался в стороне от этой проблемы. Нарушение гендерного соотношения детей - одна из проблем, которая не была столь заметной в прошлом, но сейчас находится среди волнующих общество вопросов. Если этот дисбаланс возникает естественным образом, вмешиваться было бы неправильно. К сожалению, во многих случаях этот процесс инициируется в искусственной форме", - сказала Гахраманова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)